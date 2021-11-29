برنامج اودو المحاسبي Odoo | افضل البرامج المحاسبية في الكويت| سيسماتكس | 0096567087771 برنامج اودو المحاسبي هو نظام متكامل مفتوح المصدر يحتوى على كل ما يتطلبه عملك . يمكنك إضافة وتعديل كل ما تحتاج إليه يصلح لكل أنشطة الشركات والمصانع يصلح لكل الدول والمنظمات والهيئات الحكومية والخاصة كما يقوم فريق متخصص من سيسماتكس بإعداد نسخة مخصصة من نظام أودو تلائم متطلبات عملك لتجربة إدارة متميزة وبسيطة تواصل معنا اتصال او واتساب على :- 67087771 (965+) 22458121 (965+) 22458068 (965+) برنامج اودو