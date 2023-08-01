برنامج اودو المحاسبي

نقدم لكم نحن عرين التميز أفضل البرامج المحاسبية و أكثرها تطورا . للتواصل / 0572570715 ما هو برنامج اودو ؟ يمثل نظام أودو odoo واحدًا من نظم تخطيط الموارد الهامة للشركات، فهو يتيح مجموعة أدوات متكاملة للمساعدة في أداء أعمال شركتك، كما يوفّر البرنامج حلولًا رقمية لأصحاب الأعمال من أجل تسهيل عملية التوسع. يتميز برنامج أودو بكونه مفتوح المصدر، الأمر الذي ساهم في تطويره، إذ تمكنت الشركة من الاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال، إضافةً إلى آلاف المطورين للوصول لنسخة متكاملة من النظام، تفيد جميع المنشآ