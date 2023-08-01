برنامج اودو المحاسبي

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Saudi Arabia (Al Qasim) [ Change location ]

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نقدم لكم نحن عرين التميز أفضل البرامج المحاسبية و أكثرها تطورا . للتواصل / 0572570715 ما هو برنامج اودو ؟ يمثل نظام أودو odoo واحدًا من نظم تخطيط الموارد الهامة للشركات، فهو يتيح مجموعة أدوات متكاملة للمساعدة في أداء أعمال شركتك، كما يوفّر البرنامج حلولًا رقمية لأصحاب الأعمال من أجل تسهيل عملية التوسع. يتميز برنامج أودو بكونه مفتوح المصدر، الأمر الذي ساهم في تطويره، إذ تمكنت الشركة من الاستفادة من خبرات أصحاب الأعمال، إضافةً إلى آلاف المطورين للوصول لنسخة متكاملة من النظام، تفيد جميع المنشآ
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Contact Name: سعر برنامج اودو
Telephone: 0572570715

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Location: العليا العام- محافظة الرياض
Al Qasim -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 2/8/2023
Ad Number: 2239888
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Price
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(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

Call

1/8/2023
Ad Photo: ط¨طµظ…ط© ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ†طµط±ط§ظپ

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(For Sale)

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة علي جميع اجهزة الحضو.

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

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(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

Call

31/7/2023
Ad Photo: للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

(For Rent)

باصات للايجار موديلات حديثة مقاسات مختلفة للتواصل 0591342626 سواء اتصال او واتس.

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31/7/2023
Ad Photo: مطلوب مدير مشروع ثقافي ومتخصص في ادارة الفعاليات

مطلوب مدير مشروع ثقافي ومتخصص في ادارة الفعاليات

(Job request)

مطلوب مدير مشروع ثقافي وايضا موظفين لديهم خبرات في ادارة الفعاليات والمهرجانات.

Call

31/7/2023
Ad Photo: بوابات امنية وكشف المعادن

بوابات امنية وكشف المعادن

(For Sale)

بوابات كشف المعادن:metal detector. تتمكن من الكشف عن طريق حساسات داخلية بالبوابة و تترواح عدد هذه ال.

Call

30/7/2023
Ad Photo: مدرس ومدرسة كيمياء فيزياء رياضيات تحصيلي قدرات جامعات عالمي جميع المراحل

مدرس ومدرسة كيمياء فيزياء رياضيات تحصيلي قدرات جامعات عالمي جميع المراحل

(Job request)

مدرس ومدرسة كيمياء فيزياء رياضيات علوم جميع المراحل ابتدائي متوسط ثانوي جامعات خبرة بالمناهج الأهلية.

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29/7/2023
Ad Photo: عمال للايجار

عمال للايجار

(For Rent)

نعلن نحن شركة الخدمات المساندة عن توفر عدد 700 عامل من الجنسيات الهند والنيبال والبنجلاديش وباكستان .

1 Riyal

27/7/2023
Ad Photo: كيف اكتب خطة تسويقية احترافية خطوة بخطوة

كيف اكتب خطة تسويقية احترافية خطوة بخطوة

(For Sale)

ما هي الخطة التسويقية؟ يتساءل البعض عن مفهوم أو تعريف الخطة التسويقية حتى يتبين لهم المعنى والغرض من.

500 Riyal

26/7/2023
Ad Photo: أعمال المقاولات المتكاملة بأفضل جودة وأقل تكلفة

أعمال المقاولات المتكاملة بأفضل جودة وأقل تكلفة

(For Sale)

تُعرف أعمال المقاولات المتكاملة بأنها عبارة عن تنفيذ وإدارة العديد من النشاطات المرتبطة بالبناء والت.

200 Riyal

26/7/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0547294544 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

25/7/2023
Ad Photo: جهاز برو إكستاندر Proextender

جهاز برو إكستاندر Proextender

(For Sale)

جهاز برواكستاندر استخدامه ست ساعات يوميا لمدة ستة شهور يعطيك استطالة من 2 الى 5 سم والنتائج اللي توص.

Call

24/7/2023
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(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

22/7/2023
Ad Photo: معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

معلمة مصرية خبرة تأسيس ومتابعة بالصيفية خبرة 11سنوات

(Job request)

مدرسة مصرية خصوصية للتأسيس بالصيف وتقوية القراءة والكتابة وضعف الاملاء متابعة وتأسيس رياضيات انجليزي.
Location:

Tabuk - Saudi Arabia

1 Riyal

21/7/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

(For Sale)

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/7/2023
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