برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

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صورة الاعلان: برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات - في القاهرة مصر

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لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة سبل التطوير والتحديث ودقة المتابعة اليكم برنامج المثالى برنامج محاسبى يصلح لجميع الشركات والمؤسسات الكبيرة و الصغيرة من الانشطة التجارية و المخزنية لإدارة المؤسسة والشركة و المخازن والمطاعم والصيدليات ومتابعة عملية البيع والشراء بكل سهولة . ويمكن شراء البرنامج حسب النشاط المحدد للمشترى (لابد من تحيد نوع النشاط قبل الشراء للحصول على الحزمة المناسبة) ولطلب شراء البرنامج عليك اولا تحديد نشاطك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: khaled elaraby
التليفون: 01226255298

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: kharfa- حلوان
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051631
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