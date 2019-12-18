برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة سبل التطوير والتحديث ودقة المتابعة اليكم برنامج المثالى برنامج محاسبى يصلح لجميع الشركات والمؤسسات الكبيرة و الصغيرة من الانشطة التجارية و المخزنية لإدارة المؤسسة والشركة و المخازن والمطاعم والصيدليات ومتابعة عملية البيع والشراء بكل سهولة . ويمكن شراء البرنامج حسب النشاط المحدد للمشترى (لابد من تحيد نوع النشاط قبل الشراء للحصول على الحزمة المناسبة) ولطلب شراء البرنامج عليك اولا تحديد نشاطك