برنامج المثالى للمحاسبات والمبيعات

(للبيع)
|لمن يبحثون عن برامج لإدارة شركاتهم ونشاطاتهم التجارية لرفع مستوى ادارتها بحرفية وتحليل الاداء لدراسة سبل التطوير والتحديث ودقة المتابعة اليكم برنامج المثالى برنامج محاسبى يصلح لجميع الشركات والمؤسسات الكبيرة و الصغيرة من الانشطة التجارية و المخزنية لإدارة المؤسسة والشركة و المخازن والمطاعم والصيدليات ومتابعة عملية البيع والشراء بكل سهولة . ويمكن شراء البرنامج حسب النشاط المحدد للمشترى (لابد من تحيد نوع النشاط قبل الشراء للحصول على الحزمة المناسبة) ولطلب شراء البرنامج عليك اولا تحديد نشاطك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|khaled elaraby
|التليفون:
|01226255298
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|العنوان:
|kharfa- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051631
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