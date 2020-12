برنامج الصيدلية

•Medication Data : { Bar code, Name, Substance, Other Name , Category, Country, Packing, Origin, Company, Unit Packing, Treatment, How to use } •Point of Sale : { Use Bar code, Search by name, Expiry date , Print POS slip, invoice, Patient Prescription } •Purchases : { Use Bar code, Search by name, Expiry Date } •Inventory : { Stock Card, Quantity on Hand / Value , Quantity to order, Stock Reconciliation } •Payment : { Payment Voucher } •Receipt : { Receipt Voucher } •Client : { Data Info