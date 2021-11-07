برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | برنامج ادارة الموارد البشرية | سيسماتكس اعتمد على برنامج الشامل لإدرة الموارد البشرية من سيسماتكس من مميزات برنامج الشامل لإدارة الموارد البشرية والرواتب من سيسماتكس هى الخدمة الذاتية والتي تعمل عن طريق الانترنت :- - لا تحتاج الي اي تجهيزات على اجهزة الموظفين . - تمكن الموظفين من تسـجيل كافـة الطلبات الخاصة بهم ومتابعتها . - يمكنهم من الاطلاع على التقارير المسموح بها فقط دون الحاجة للرجـوع إلـى إدارة شـؤون الموظفين . - يوفر الوقت والمجهود .