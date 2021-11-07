(للبيع)
|برنامج الشامل المحاسبي بالكويت | برنامج ادارة الموارد البشرية | سيسماتكس اعتمد على برنامج الشامل لإدرة الموارد البشرية من سيسماتكس من مميزات برنامج الشامل لإدارة الموارد البشرية والرواتب من سيسماتكس هى الخدمة الذاتية والتي تعمل عن طريق الانترنت :- - لا تحتاج الي اي تجهيزات على اجهزة الموظفين . - تمكن الموظفين من تسـجيل كافـة الطلبات الخاصة بهم ومتابعتها . - يمكنهم من الاطلاع على التقارير المسموح بها فقط دون الحاجة للرجـوع إلـى إدارة شـؤون الموظفين . - يوفر الوقت والمجهود .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيسماتكس
|التليفون:
|0096567087771
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|العنوان:
|- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111494
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