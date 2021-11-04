(للبيع)
|برنامج ادارة عقارات | برنامج إيجار برو | أقوى البرامج العقارية في الكويت - 0096567087771 برنامج إيجار بـرو أقوى برنامج محاسبة للعقارات تم تصميمه بدقة ليخدم مالكي العقارات والشركات العقارية والمكاتب العقارية فهو يخدم المجالات العقارية كافة ويتيح لها التحكم الكامل في الاصول مربوط مع برنامج الحسابات فعند القيام بأية معاملة عقارية تتبعها معاملة محاسبية تسـجيل كافـة العمليـات المتعلقة بالعقارات وتنظيمهـا ماليا . متابعة العقود وإيصالات السداد. متابعة كافة أعمال الصيانة للعقار.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سيسماتكس
|التليفون:
|0096567087771
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|العنوان:
|- الكويت
حولي - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110160
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