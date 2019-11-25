برنامج إدارة المدارس

(للبيع)
|برنامج Diamond School Management ERP لادارة المدارس قدرنا نخدم جميع الجوانب الادارية والمحاسبية. اليكم بعض خصائص البرنامج ;= =إمكانية إنشاء بيانات المدرسة من( اللغة التابعة لها كل مبنى -انشاء السنة الدراسية -إنشاء المواد الدراسية - انشاء استمارة التحاق الطلبة) . =ملف الطلبة (إمكانية إنشاء بيانات لكل طالب - امكانية ربط الطالب بولي الأمر - إمكانية إنشاء بيانات المدارس السابقة للطالبة ). =ملف المعلم (إمكانية إنشاء كل بيانات المعلم وربطة بالمواد الدراسية ).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Diamond vision
|التليفون:
|00201000638218
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045621
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