برنامج إدارة المدارس

برنامج Diamond School Management ERP لادارة المدارس قدرنا نخدم جميع الجوانب الادارية والمحاسبية. اليكم بعض خصائص البرنامج ;= =إمكانية إنشاء بيانات المدرسة من( اللغة التابعة لها كل مبنى -انشاء السنة الدراسية -إنشاء المواد الدراسية - انشاء استمارة التحاق الطلبة) . =ملف الطلبة (إمكانية إنشاء بيانات لكل طالب - امكانية ربط الطالب بولي الأمر - إمكانية إنشاء بيانات المدارس السابقة للطالبة ). =ملف المعلم (إمكانية إنشاء كل بيانات المعلم وربطة بالمواد الدراسية ).