برنامج إدارة المدارس

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
برنامج Diamond School Management ERP لادارة المدارس قدرنا نخدم جميع الجوانب الادارية والمحاسبية. اليكم بعض خصائص البرنامج ;= =إمكانية إنشاء بيانات المدرسة من( اللغة التابعة لها كل مبنى -انشاء السنة الدراسية -إنشاء المواد الدراسية - انشاء استمارة التحاق الطلبة) . =ملف الطلبة (إمكانية إنشاء بيانات لكل طالب - امكانية ربط الطالب بولي الأمر - إمكانية إنشاء بيانات المدارس السابقة للطالبة ). =ملف المعلم (إمكانية إنشاء كل بيانات المعلم وربطة بالمواد الدراسية ).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Diamond vision
التليفون: 00201000638218

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045621
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ما يميز برنامج إدارة المدارس؟ - في القاهرة مصر

ما يميز برنامج إدارة المدارس؟

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أكثر ما يميز نظام الادارة الخاص بالمؤسسات التعليمية (مدارس - جامعات - مراكز تدريب ) هو كثرة عدد المس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/11/2019
صورة الاعلان: برنامج إدارة المدارس - في القاهرة مصر

برنامج إدارة المدارس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتي مع نظام Diamond school management تقدر توفر لكل ولى أمر مستخدم منفصل على النظام يقدر من خلاله.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
صورة الاعلان: برنامج ادارة المخازن - في القاهرة مصر

برنامج ادارة المخازن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عمليات جرد المخازن من أكثر العمليات اللى بيكون فيها مشاكل كتير لان بيحصل فيها جرد لجميع الكميات المو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/10/2019
صورة الاعلان: مميزات البرنامح من شركتنا - في القاهرة مصر

مميزات البرنامح من شركتنا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اول سؤال بيجى فى دماغك لما تاخد قرار انك تشترى برنامج . =ايه اللى يميز الشركة دى عن اى شركة تانية ؟ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/9/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager