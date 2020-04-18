برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل لتطوير وتوسيع نطاق عملك والمشاريع والافكار الريادية الخاصة بك شركة كيوبالي لتطوير البرمجيات المميزة تقدم لكم خدمات الويب المتكاملة من خلال تطبيقات ذكية يتم انشاؤها بواسطة فريق كامل مختص لتنفيذ المشاريع الالكترونية . تعمل كيوبالي على تصميم تطبيقات اندرويد و اي او اس ( (Android _IOS لجميع الهواتف الذكية . كما نقدم الخدمات الخاصة بعالم الويب: •حجز الدومين , النطاق(Domain Name) •حجز الاستضافات والسيرفرات( Web Hosting ) •تصميم المواقع بشكل كامل ومميز (Web Design)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: qpali
التليفون:  دولي: 00972568169833| 00972568169833| 0097022989535

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العنوان: رام الله- رام الله
Luhanska Oblast -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 دولار
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060741
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صورة الاعلان: بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

(طلب عمل)

طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين خريج اكاديمية دنبروبتروفسك الحكومية الطبية في اوكرانيا عام 1998 حاصل.

اتصل

18/4/2020
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