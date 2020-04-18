برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل لتطوير وتوسيع نطاق عملك والمشاريع والافكار الريادية الخاصة بك شركة كيوبالي لتطوير البرمجيات المميزة تقدم لكم خدمات الويب المتكاملة من خلال تطبيقات ذكية يتم انشاؤها بواسطة فريق كامل مختص لتنفيذ المشاريع الالكترونية . تعمل كيوبالي على تصميم تطبيقات اندرويد و اي او اس ( (Android _IOS لجميع الهواتف الذكية . كما نقدم الخدمات الخاصة بعالم الويب: •حجز الدومين , النطاق(Domain Name) •حجز الاستضافات والسيرفرات( Web Hosting ) •تصميم المواقع بشكل كامل ومميز (Web Design)