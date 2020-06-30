(للبيع)
|برمجة تطبيقات الهواتف الذكية تعتبر الهواتف الذكية في الوقت الحالي من الحاجات الأساسية والمقومات اليومية في حياتنا وذلك لما توفره من سهولة الاستخدام، وتسهيل حياة الناس اليومية من خلال التطبيقات المختلفة والحلول لمشاكلهم الحياتية. ونظرا لارتفاع الحاجة لتطوير وابتكار تطبيقات الهواتف الذكية في السوق المحلي والعالمي ارتأت شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية استحداث قسم خاص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية لمواكبة عجلة التطور في هذا المجال. أعمالنا : •سواء تطوير تطبيقات هواتف ذكية لمختلف الأنظمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية
|التليفون:
|+10599380061
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|العنوان:
|برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية- رام الله, Ramallah
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 ليره
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062770
500 دولار