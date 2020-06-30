برمجة تطبيقات الهواتف الذكية تعتبر الهواتف الذكية في الوقت الحالي من الحاجات الأساسية والمقومات اليومية في حياتنا وذلك لما توفره من سهولة الاستخدام، وتسهيل حياة الناس اليومية من خلال التطبيقات المختلفة والحلول لمشاكلهم الحياتية. ونظرا لارتفاع الحاجة لتطوير وابتكار تطبيقات الهواتف الذكية في السوق المحلي والعالمي ارتأت شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية استحداث قسم خاص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية لمواكبة عجلة التطور في هذا المجال. أعمالنا : •سواء تطوير تطبيقات هواتف ذكية لمختلف الأنظمة