برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

(للبيع)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: برمجة تطبيقات الهواتف الذكية - في الضفة الغربية فلسطين

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برمجة تطبيقات الهواتف الذكية تعتبر الهواتف الذكية في الوقت الحالي من الحاجات الأساسية والمقومات اليومية في حياتنا وذلك لما توفره من سهولة الاستخدام، وتسهيل حياة الناس اليومية من خلال التطبيقات المختلفة والحلول لمشاكلهم الحياتية. ونظرا لارتفاع الحاجة لتطوير وابتكار تطبيقات الهواتف الذكية في السوق المحلي والعالمي ارتأت شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية استحداث قسم خاص لبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية لمواكبة عجلة التطور في هذا المجال. أعمالنا : •سواء تطوير تطبيقات هواتف ذكية لمختلف الأنظمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة كيوبالي لمشاريع التجارة الالكترونية
التليفون: +10599380061

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية- رام الله, Ramallah
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 ليره
تاريخ الإعلان: 12/7/2020
رقم الإعلان: 2062770
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صورة الاعلان: برمجة تطبيقات الجوال - في الضفة الغربية فلسطين

برمجة تطبيقات الجوال

(للبيع)

- في الضفة الغربية فلسطين

تطبيقات الجوال اصبحت ضرورة لمشروعك التجارى او البراند الخاص بك✨,لأنها تعبر عن مدى اهتمامك للو.
القسم: 

500 دولار

30/6/2020
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