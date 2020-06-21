برمجة تطبيقات الهواتف الذكية "التطبيق اداة سريعة وحديثة تساعدك على تطوير نطاق عملك محلياً وعالمياُ باقل وقت وجهد ممكن" تعمل كيوبالي على تصميم تطبيقات اندرويد و اي او اس ( (Android _IOS لجميع الهواتف الذكية وببرمجة حديثة ومتطورة على قاعدة بيانات مميزة في الاداء . •نصمم بأفضل الاساليب والأفكار الجديدة في عالم التكنولوجيا . •نستخدم أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في الانتاج . •نعمل على انتاج هوية بصرية متميزة للتطبيق . •نصمم طبقاً للمعايير القياسية العالمية للتصميم . الموبايل: 0599380061 |