(للبيع)
|برمجة تطبيقات الهواتف الذكية "التطبيق اداة سريعة وحديثة تساعدك على تطوير نطاق عملك محلياً وعالمياُ باقل وقت وجهد ممكن" تعمل كيوبالي على تصميم تطبيقات اندرويد و اي او اس ( (Android _IOS لجميع الهواتف الذكية وببرمجة حديثة ومتطورة على قاعدة بيانات مميزة في الاداء . •نصمم بأفضل الاساليب والأفكار الجديدة في عالم التكنولوجيا . •نستخدم أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في الانتاج . •نعمل على انتاج هوية بصرية متميزة للتطبيق . •نصمم طبقاً للمعايير القياسية العالمية للتصميم . الموبايل: 0599380061 |
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Qpali
|التليفون:
|0599380061
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|العنوان:
|برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية .- Ramallah
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061868
500 دولار
500 دولار
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