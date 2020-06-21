برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

(للبيع)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

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صورة الاعلان: برمجة تطبيقات الهواتف الذكية - في الضفة الغربية فلسطين

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برمجة تطبيقات الهواتف الذكية "التطبيق اداة سريعة وحديثة تساعدك على تطوير نطاق عملك محلياً وعالمياُ باقل وقت وجهد ممكن" تعمل كيوبالي على تصميم تطبيقات اندرويد و اي او اس ( (Android _IOS لجميع الهواتف الذكية وببرمجة حديثة ومتطورة على قاعدة بيانات مميزة في الاداء . •نصمم بأفضل الاساليب والأفكار الجديدة في عالم التكنولوجيا . •نستخدم أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في الانتاج . •نعمل على انتاج هوية بصرية متميزة للتطبيق . •نصمم طبقاً للمعايير القياسية العالمية للتصميم . الموبايل: 0599380061 |
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Qpali
التليفون: 0599380061

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: برج رام الله الطابق الثالث _شارع النزهة بجانب مكتبة رام الله الرئيسية .- Ramallah
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600 دولار
تاريخ الإعلان: 30/6/2020
رقم الإعلان: 2061868
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تصميم وتطوير المواقع الالكترونية واستضافتها

(للبيع)

تصميم وتطوير المواقع الالكترونية واستضافتها "لنكن خيارك الاول حيث التميز في عصر التطور والحداثة&.

500 دولار

21/6/2020
صورة الاعلان: برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل

(للبيع)

برمجة وتصميم تطبيقات الموبايل لتطوير وتوسيع نطاق عملك والمشاريع والافكار الريادية الخاصة بك شركة ك.
العنوان:

Luhanska Oblast - فلسطين
القسم: 

500 دولار

14/6/2020
صورة الاعلان: بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

(طلب عمل)

طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين خريج اكاديمية دنبروبتروفسك الحكومية الطبية في اوكرانيا عام 1998 حاصل.

اتصل

18/4/2020
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