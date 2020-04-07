برفاهية من غير حدود امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش برفاهية من غير حدود وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومطار العاصمة واستمتع بكل خدماتك بيوتى سنتر ونادى رياضى ومولات تجارية وكافيهات ومطاعم وملاهى شقتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش رفاهيتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057513
169,000 جنيه
232,000 جنيه
295,000 جنيه
174,000 جنيه
149,000 جنيه
165,000 جنيه
188,000 جنيه
اتصل
760,000 جنيه
203,000 جنيه
207,000 جنيه
232,000 جنيه
193,000 جنيه
170,000 جنيه
157,000 جنيه