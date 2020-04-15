برفاهية عيش حياتك وامتلك شقتك فى Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برفاهية عيش حياتك وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

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عيش حياتك برفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من مولات تجارية واعمل شوبينج كل يوم وبيوتى سنتر ومطاعم وكافيهات وارض المعارض ومركز مؤتمرات شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing ) باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك برفاهية من غير مثيل فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057921
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12/4/2020
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