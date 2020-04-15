برفاهية عيش حياتك وامتلك شقتك فى Town Gate

عيش حياتك برفاهية وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من مولات تجارية واعمل شوبينج كل يوم وبيوتى سنتر ومطاعم وكافيهات وارض المعارض ومركز مؤتمرات شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing ) باقل مقدم وباقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك برفاهية من غير مثيل فى العاصمة الادارية