برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|عيش الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك وسط احتياجاتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى ومول تجارى تشطيب سوبر لوكس 90 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام )بسعر روعة وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|131,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047882
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