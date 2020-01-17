برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دق

(للبيع)
|كود(5023) بسم الله الرحمن الرحيم برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دقيقة من البحربجوار شهد الملكة وجملة ماركت وكارفور وفتح الله - اوراق ملكية مسجلة رخصة رسمية الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وفيها ماستر رسبشن قطعتين + 3غرف + 2حمام ومطبخ ) استلام سوبر لوكس على المفتاح مصعد مدخل فاخر وسلالم رخام اتحاد ملاك وديعة سعر للمتر 4450ج تقسيط على 18 شهر ادفع 250 الف والباقى 350 الف تقسيط كل 3 شهو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|سيدى بشر شارع القاهره- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049302
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