برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر

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صورة الاعلان: برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر - في الإسكندرية مصر

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كود(5023) بسم الله الرحمن الرحيم برج كايرو فيو بشارع القاهرة سيدى بشر 15 دقيقة من البحربجوار شهد الملكة وجملة ماركت وكارفور وفتح الله - اوراق ملكية مسجلة رخصة رسمية الدورشقة واحدة 135م كلها على الشارع وفيها ماستر (رسبشن قطعتين + 3غرف + 2حمام ومطبخ ) استلام سوبر لوكس على المفتاح مصعد مدخل فاخر وسلالم رخام اتحاد ملاك وديعة بسعر للمتر 4450ج تقسيط على 18 شهر ادفع 250 الف والباقى 350 الف تقسيط كل 3 شهور
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار للعقارات
التليفون: 01273484565

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العنوان: سيدى بشر شارع القاهره- سيدى بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049557
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10/1/2020
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