برج تجارى للبيع بالكامل فى منطقة النهدة بالشارقة 50 مليون قابل للتفاوض

برج تجارى للبيع بالكامل فى منطقة النهدة بالشارقة :- المساحة 150600 قدم مربع يصلح لمستشفى او مكاتب اداريةاو مركز أعمالكم او ماشابه ذلك فقط وليس للايجار شخصي في منطقة النهدة امارة الشارقة يبعد عن مطار دبي الدولي خمس دقائق فقط مداخل ومخارج الى دبي والى وسط مدينة الشارقة سهلة جدا يتكون من 14 طابق متكرر 70 وحدة غرفتين وصالة ومطبخ وثلاث حمامات ، 3 محلات في الواجهه مع زاويه