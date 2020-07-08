برج تجارى للبيع بالكامل فى منطقة النهدة بالشارقة 50 مليون قابل للتفاوض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برج تجارى للبيع بالكامل فى منطقة النهدة بالشارقة 50 مليون قابل للتفاوض - في الشارقة الإمارات

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برج تجارى للبيع بالكامل فى منطقة النهدة بالشارقة :- المساحة 150600 قدم مربع يصلح لمستشفى او مكاتب اداريةاو مركز أعمالكم او ماشابه ذلك فقط وليس للايجار شخصي في منطقة النهدة امارة الشارقة يبعد عن مطار دبي الدولي خمس دقائق فقط مداخل ومخارج الى دبي والى وسط مدينة الشارقة سهلة جدا يتكون من 14 طابق متكرر 70 وحدة غرفتين وصالة ومطبخ وثلاث حمامات ، 3 محلات في الواجهه مع زاويه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - النهدة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062559
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