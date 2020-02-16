براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية

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صورة الاعلان: براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية - في المدينة المنورة السعودية

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براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية رقم العرض هو 29055 برادة لامبيريت مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2005 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و60 سم عرض2.52سم ارتفاع2.60سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054288
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