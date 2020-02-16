براد انجليزي نظيف بأبعاد يطلبها الجميع للبيع بالسعودية رقم العرض هو 29055 برادة لامبيريت مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2005 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و60 سم عرض2.52سم ارتفاع2.60سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا