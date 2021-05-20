براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

يسعدنا ان نقدم لكم براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx برادة سامرو تغنيك عن البحث عن غيرها فهى الاختيار الأمثل لك فهى لم تعمل بالسعودية والحالة جيدة جدا ومواصفات قياسية للسفر الدولى رقم العرض للسؤال عنه هو 58080 موديل 2008 الطول 1337سم و عرض2.52سم و ارتفاع2.79سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور fontenax سماكه الجدران 6سم لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية 0544819656 0503990630 0504753710