براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx للبيع

(للبيع)
|يسعدنا ان نقدم لكم براده سامرو مع مبرد ثيرموكنج smx برادة سامرو تغنيك عن البحث عن غيرها فهى الاختيار الأمثل لك فهى لم تعمل بالسعودية والحالة جيدة جدا ومواصفات قياسية للسفر الدولى رقم العرض للسؤال عنه هو 58080 موديل 2008 الطول 1337سم و عرض2.52سم و ارتفاع2.79سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور fontenax سماكه الجدران 6سم لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية 0544819656 0503990630 0504753710
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروان احمد
|التليفون:
|0504753710
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094413
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
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