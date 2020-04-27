(للبيع)
|برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و60 سم . عرض 2.52 سم ارتفاع 2.70 سم لحمولة كبيرة شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw رقم العرض للسؤال عنه هو 410035 " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058641
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال