برادة نظيف بأبعاد ممتازة يطلبها الجميع للبيع برادة Grünenfelder موديل 2003 مع مبرد كارير فيكتور مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و60 سم . عرض 2.52 سم ارتفاع 2.70 سم لحمولة كبيرة شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw رقم العرض للسؤال عنه هو 410035 " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا