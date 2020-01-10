برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة رقم العرض هو 114082 براده لامبيريت موديل 2008 مع مبرد ثيرموكنج sl200e مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 265 سم لحمولة أكبر شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا #برادات