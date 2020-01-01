براد شميتز 2007 بالمبرد الأقوي علي الاطلاق للبيع بالسعودية رقم العرض هو 114077 برادة شيمتز موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و50 سم . عرض 2.52 سم ارتفاع 2.90 سم لنقل وخزن اكبر شاسيه قوي جدا مع محاور شيمتز الحالة نظيفة جدا للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا