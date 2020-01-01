برادة شيمتز موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برادة شيمتز موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

براد شميتز 2007 بالمبرد الأقوي علي الاطلاق للبيع بالسعودية رقم العرض هو 114077 برادة شيمتز موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و50 سم . عرض 2.52 سم ارتفاع 2.90 سم لنقل وخزن اكبر شاسيه قوي جدا مع محاور شيمتز الحالة نظيفة جدا للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048379
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012 - في الرياض السعودية

للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: برادات ألمانية للبيع بجدة بحالة ممتازة - في الرياض السعودية

برادات ألمانية للبيع بجدة بحالة ممتازة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

برادات ألمانية للبيع بجدة بحالة ممتازة رقم العرض هو 1117091 برادة شيمتز موديل 2009 مع مبرد ثيرموكنج .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/12/2019
صورة الاعلان: برادات شميتز صناعة أصلية استيراد الخارج للبيع بجدة - في الرياض السعودية

برادات شميتز صناعة أصلية استيراد الخارج للبيع بجدة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

برادات شميتز صناعة أصلية استيراد الخارج للبيع بجدة رقم العرض هو 1117083 للبيع برادة شيمتز مع مبرد كا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/12/2019
صورة الاعلان: للبيع برادة شيمتز موديل 2002 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e - في الرياض السعودية

للبيع برادة شيمتز موديل 2002 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أبعاد ممتازة . صناعة ألمانية . المبرد الأقوي علي الاطلاق . والحالة النادرة . كل هذا يجتمع في برا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

15/12/2019
صورة الاعلان: هل تبحث عن براد نظيف لنقل اللحوم بحالة ممتازة وسعر مناسب لك ؟ - في الرياض السعودية

هل تبحث عن براد نظيف لنقل اللحوم بحالة ممتازة وسعر مناسب لك ؟

(للبيع)

- في الرياض السعودية

هل تبحث عن براد نظيف لنقل اللحوم بحالة ممتازة وسعر مناسب لك ؟ للبيع برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج SL.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

9/12/2019
صورة الاعلان: للبيع برادة لامبيريت بحالة مميزة و شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw - في الرياض السعودية

للبيع برادة لامبيريت بحالة مميزة و شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع برادة لامبيريت بحالة مميزة و شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw رقم العرض هو 1014085 برادة لامبير.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

11/11/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: براد كرون حالة نظيفة جدا للبيع بجدة - في الرياض السعودية

براد كرون حالة نظيفة جدا للبيع بجدة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

براد كرون حالة نظيفة جدا للبيع بجدة رقم العرض هو 913082 برادة كرون موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور 1.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

3/11/2019
صورة الاعلان: براد ألماني تجميد وتبريد موديل 2010 للبيع بحالة شبه جديدة - في الرياض السعودية

براد ألماني تجميد وتبريد موديل 2010 للبيع بحالة شبه جديدة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

براد ألماني تجميد وتبريد موديل 2010 للبيع بحالة شبه جديدة رقم العرض هو 915108 براد شيمتز موديل 2010.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

25/10/2019
صورة الاعلان: برادات شيرو فرنسية بأعلي جودة وبأقل مصاريف تشغيل للبيع بالسعودية - في الرياض السعودية

برادات شيرو فرنسية بأعلي جودة وبأقل مصاريف تشغيل للبيع بالسعودية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

برادات شيرو فرنسية بأعلي جودة وبأقل مصاريف تشغيل للبيع بالسعودية رقم العرض هو 1012079 برادة شيرو مود.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

21/10/2019
صورة الاعلان: براد شيرو 2008 بحالة ممتازة ومبرد قوي وارتفاع 260 سم للبيع بجدة - في الرياض السعودية

براد شيرو 2008 بحالة ممتازة ومبرد قوي وارتفاع 260 سم للبيع بجدة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

العروض المميزة براد شيرو 2008 بحالة ممتازة ومبرد قوي وارتفاع 260 سم للبيع بجدة رقم العرض هو 101908.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/10/2019
صورة الاعلان: للبيع بسعر مناسب برادة سامرو الفرنسيه أصلية مع مبرد كارير maxima1300 - في الرياض السعودية

للبيع بسعر مناسب برادة سامرو الفرنسيه أصلية مع مبرد كارير maxima1300

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للبيع بسعر مناسب برادة سامرو الفرنسيه أصلية مع مبرد كارير maxima1300 موديل 2006 رقم العرض هو 910069 .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

14/10/2019
صورة الاعلان: للبيع برادة لامبيريت موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e - في الرياض السعودية

للبيع برادة لامبيريت موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl200 e

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض ممتاز سعرا وحالة . بادر بالتواصل للسعر النهائي وصور كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

12/10/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager