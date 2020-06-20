برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 614070 برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 يمكن استبدال المبرد ب ثيرموكنج مع دفع فرق السعر موديل 2007 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 1350سم عرض2.52سم ارتفاع2.60سم شاسيه قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل 0570052837
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0570052837
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|العنوان:
|- 45
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061160
1 ريال
50 ريال
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1 ريال
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700 ريال
1 ريال
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100 ريال
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1 ريال
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1 ريال
100 دولار
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