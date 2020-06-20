برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 614070 برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 يمكن استبدال المبرد ب ثيرموكنج مع دفع فرق السعر موديل 2007 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 1350سم عرض2.52سم ارتفاع2.60سم شاسيه قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل 0570052837