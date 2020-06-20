برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 موديل 2007 - في الرياض السعودية

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السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 614070 برادة شيمتز مع مبرد كارير maxima 1300 يمكن استبدال المبرد ب ثيرموكنج مع دفع فرق السعر موديل 2007 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 1350سم عرض2.52سم ارتفاع2.60سم شاسيه قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل 0570052837
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0570052837

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 45
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/6/2020
رقم الإعلان: 2061160
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العنوان:

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7/6/2020
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