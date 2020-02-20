برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006

(للبيع)

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صورة الاعلان: برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006 - في جازان السعودية

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السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و35 سم .عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 27/4/2020
رقم الإعلان: 2058540
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