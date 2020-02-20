السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 414068 برادة شيمتز مع مبرد ثيرموكنج sl400e موديل 2006 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و35 سم .عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف " نتشرف بتواصلكم معنا ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #برادتك_عندنا