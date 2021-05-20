برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع - في الرياض السعودية

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نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة 2003 طول 13متر و 40 سم عرض252 سم ارتفاع260 سم لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية: 0544819656 0503990630 0504753710
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مروان احمد
التليفون: 0504753710

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094412
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