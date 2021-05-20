برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة 2003 طول 13متر و 40 سم عرض252 سم ارتفاع260 سم لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية: 0544819656 0503990630 0504753710