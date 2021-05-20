برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة للبيع

(للبيع)
|نحن بحثنا لك عن الأفضل والامثل نقدم لكم برادة شيمتز المانى بحالة ممتازة رقم العرض: 667788 موديل سنة 2003 طول 13متر و 40 سم عرض252 سم ارتفاع260 سم لمزيد من المعلومات اولاى استفسار يسعدنا اتصالكم بالهاتف او التواصل عبر خدمة الواتس اب على الأرقام التالية: 0544819656 0503990630 0504753710
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروان احمد
|التليفون:
|0504753710
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094412
30 ريال
30 ريال
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30 ريال
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