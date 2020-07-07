برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور للبيع بسعر ممتاز

السلام عليكم ورحمة الله يسرنا ان نقدم لكم هذا العرض رقم العرض هو 715089 برادة شيرو موديل 2008 مع مبرد كارير فيكتور ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و34 سم عرض 252 سم ارتفاع 260 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل