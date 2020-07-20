برادة شيرو مع مبرد ثيرموكنج sbiii موديل 1998 للبيع بجدة

براد شيرو بحالة وأصلية نظيفة للبيع بسعر مميز جدا . متاح للمعاينة بمعرضنا بجدة رقم العرض للسؤال عنه هو 610988 برادة شيرو مع مبرد ثيرموكنج sbiii موديل 1998 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و45 سم .عرض 252 سم . ارتفاع 260 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #براد_شيرو