برادات نظيفة للبيع بجدة بأقل تكلفة بالسوق السعودي

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صورة الاعلان: برادات نظيفة للبيع بجدة بأقل تكلفة بالسوق السعودي - في مكة السعودية

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برادات نظيفة للبيع بجدة بأقل تكلفة بالسوق السعودي للبيع برادة سامرو الفرنسيه مع مبرد كارير فيكتور 1800 موديل 2007 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 210071 الطول 13متر و40 سم .عرض2.52سم . ارتفاع2.60سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا و لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053487
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