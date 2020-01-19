برادات نظيفة بشاسيه كامل ومحاور bpw للبيع بالسعودية برادة htf الهولنديه مع مبرد ثيرموكنج sl400 e موديل 2004 رقم العرض هو 110041 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و39 سم عرض 252 سم ارتفاع 262 سم لنقل أكبر شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا