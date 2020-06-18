برادات كرون لنقل جميع المجمدات للبيع بجدة بأسعار تنافسية برادة كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج sl400 e رقم العرض هو 612079 مواصفات قياسية للسفر الدولي عرض 2.52 سم ارتفاع 2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا