برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه هو 513111 للبيع موديل 2011 برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx300 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و30 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60سم شاسيه كامل قوي جدا لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا