برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة

(للبيع)

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صورة الاعلان: برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة - في مكة السعودية

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برادات كرون بحالة ممتازة تجميد وتبريد للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه هو 513111 للبيع موديل 2011 برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx300 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و30 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.60سم شاسيه كامل قوي جدا لم تعمل بالسعودية نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/5/2020
رقم الإعلان: 2059779
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