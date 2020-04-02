برادات كرون باعلي جودة وافضل الاسعار للبيع بجدة رقم العرض هو 313126 برادة كرون موديل 2012 مع مبرد ثيرموكنج slx300 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و40 سم . عرض 2.52سم ارتفاع 2.65سم لنقل وخزن اكبر شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا