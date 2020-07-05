برادات شيرو أصلية للبيع بالسعودية رقم العرض للسؤال عنه هو 716071 برادة شيرو موديل 2007 مع مبرد كارير فيكتور1850 يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكينج حديث مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و50 سم عرض 252 سم ارتفاع ممتاز لنقل أكبر 270 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل