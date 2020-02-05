برادات شميتز بحالة مميزة وأسعار مناسبة لنقل اللحوم للبيع برادة شيمتز مع مبرد كارير فيكتور للحوم موديل 2013 رقم العرض للسؤال عنه هو 230133 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13متر و41 سم . عرض 2.52سم . ارتفاع 2.65 سم شاسيه قوي جدا الحالة نظيفة جداا و لم تعمل بالسعودية للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا