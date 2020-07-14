برادات الكرون في احسن حالاتها

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: برادات الكرون في احسن حالاتها - في جازان السعودية

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برادات الكرون في احسن حالاتها رقم العرض للسؤال عنه هو 711055 براده كرون موديل 2005 مع مبرد كاريرmaxima1300 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و45 سم عرض2.52سم ارتفاع 2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور saf الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/7/2020
رقم الإعلان: 2063328
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