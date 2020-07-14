برادات الكرون في احسن حالاتها رقم العرض للسؤال عنه هو 711055 براده كرون موديل 2005 مع مبرد كاريرmaxima1300 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و45 سم عرض2.52سم ارتفاع 2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور saf الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل