برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العرض هو 715079 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض2.52سم ارتفاع2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور saf ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل