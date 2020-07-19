(للبيع)
|برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العرض هو 715079 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض2.52سم ارتفاع2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور saf ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063434
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في جازان السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال