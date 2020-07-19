برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها

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صورة الاعلان: برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها - في جازان السعودية

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برادات الكرون استعمال الخارج في احسن حالاتها براده كرون موديل 2007 مع مبرد ثيرموكنج SL200 E رقم العرض هو 715079 مواصفات قياسية للسفر الدولي الطول 13 متر و40 سم عرض2.52سم ارتفاع2.65 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور saf ملحوظه : يمكن استبدال المبرد بمبرد ثيرموكنج حديث مع دفع فرق السعر للتواصل رقم جوال 0509313043 هاتفيا او واتس اب بادر بالتواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063434
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