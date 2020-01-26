برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات

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صورة الاعلان: برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات - في مكة السعودية

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برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات للبيع برادة شيمتز بأبعاد ممتازة مع مبرد ثيرموكنج SL200 . موديل 2001 رقم العرض هو 310013 مواصفات قياسية للسفر الدولي أبعاد ممتازة لنقل وخزن أكبر : ارتفاع 2.65 سم الطول 13 متر و60 سم عرض2.52 سم شاسيه قوي جدا مع محاور SAF الحالة جيدة جدا لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

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العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056673
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