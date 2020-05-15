براحة بال امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

عيش براحة بال وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش براحة بال مع عيلتك فى السخنة