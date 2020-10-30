براتب 2450ج بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات

(فرصة عمل)
|بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات براتب 2450ج + بدلة للزي الرسمي – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات التواصل من خلال ( Whats واتساب فقط ) او رسالة ع الخاص أ. حاتم 01101750626
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مارينا باي ( M.B.S ) للسياحة والتوريدات ترحب بكم
|التليفون:
|01101750626
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|24,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071440
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