براتب 2450ج بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات

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تفاصيل الإعلان
بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات براتب 2450ج + بدلة للزي الرسمي – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات التواصل من خلال ( Whats واتساب فقط ) او رسالة ع الخاص أ. حاتم 01101750626
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مارينا باي ( M.B.S ) للسياحة والتوريدات ترحب بكم
التليفون: 01101750626

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 24,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071440
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