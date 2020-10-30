براتب 2450ج بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات

بمدينة نصر افراد امن وحراسة لشفت 8 ساعات براتب 2450ج + بدلة للزي الرسمي – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات التواصل من خلال ( Whats واتساب فقط ) او رسالة ع الخاص أ. حاتم 01101750626