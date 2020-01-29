(للبيع)
|برؤية مميزة ع الاهرامات امتلك شقتك فى صن كابيتال قريب من 3 فنادق عالمية بخدمات فندقية مميزة ومبانى ادارية واكبر Outlet Mall في افريقيا شقتك 148 م (3 غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك برؤية مميزة فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050888
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