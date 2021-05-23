برؤية بانورمية للبحر امتلك شاليه بالتكيفيات فى أزهي السخنة

(للتقسيط)
|برؤية بانورامية لاجمل بحر صافى امتلك شاليه فى ازهى العين السخنة (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب سوبر لوكس بالمطبخ والتكيفيات على اجمل شواطئ خليج السويس وقريب من كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها • كريستال لاجونز بطول القرية • جولف كار • مول داون تاون ازهي علي مساحة 80 ألف متر • Entry _ Park • Central _ Park • 6 Community Center و خدمات تانية كتير بمقدم 329 الف والباقى بالتقسيط ع 9 سنين من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع فون او واتس ع 01201135481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ازهى العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|329,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094711
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