برؤية بانورمية للبحر امتلك شاليه بالتكيفيات فى أزهي السخنة

برؤية بانورامية لاجمل بحر صافى امتلك شاليه فى ازهى العين السخنة (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام + تكيفيات هدية ) تشطيب سوبر لوكس بالمطبخ والتكيفيات على اجمل شواطئ خليج السويس وقريب من كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها • كريستال لاجونز بطول القرية • جولف كار • مول داون تاون ازهي علي مساحة 80 ألف متر • Entry _ Park • Central _ Park • 6 Community Center و خدمات تانية كتير بمقدم 329 الف والباقى بالتقسيط ع 9 سنين من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع فون او واتس ع 01201135481