بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك في المرحلة الجديدة من المونت جلالة السخنة بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين في اجمل القري شاليهك سي فيو مساحات من ( شاليه – لفيلا ) للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047128
190,000 جنيه
190,000 جنيه
185,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه
(للبيع)- في العين السخنة مصر
160,000 جنيه
1,000 جنيه
140,000 جنيه
160,000 جنيه
140,000 جنيه
190,000 جنيه
1,000 جنيه
190,000 جنيه