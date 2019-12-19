بدون مقدم وبالتقسيط علي 10 سنين امتلك شاليهك في السخنة وعيش الرقي

(للبيع)
|و قريتنا علي جبل تقدر تشوف البحربالكامل وثواني تكون علي الشط في اجمل دقايق بالتلفريرك اللي بيكشف جمال القرية من لاند سكيب وكريستال لاجونز بمقدم 10% وبالتقسيط 8 سنين للتفاصيل كلمنا01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045815
(للبيع)- في العين السخنة مصر
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