(For Sale)
|بدون ما يكون في هم تنظيف بيتك اتركيه علينا تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل و عاملات يومي بعمل 6 ساعات بكلفة 25 شامل النوصيل ونقدم اسبوعي و شهري مع مبيت جميع العاملات مستوفات الشروط القانونية سارعوا بحجز عاملاتكم مع شركة سوفت كلين 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|1/5/2023
|Ad Number:
|2180304
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dollar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar