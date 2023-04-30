بدون ما يكون في هم تنظيف بيتك اتركيه علينا تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل و عاملات يومي بعمل 6 ساعات بكلفة 25 شامل النوصيل ونقدم اسبوعي و شهري مع مبيت جميع العاملات مستوفات الشروط القانونية سارعوا بحجز عاملاتكم مع شركة سوفت كلين 0785407409