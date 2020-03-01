بدون فوائد شقتك في green avenue بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في كمبوند green avenue ارقي كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وممشي للدراجات وكيدز اريا وغيرهم كتير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054701
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