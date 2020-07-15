بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مستشفيات وعيادات طبية وافخم الكافيهات والمطاعم شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس كبير ) باجمل اطلالة ع حمامات السباحة وكريستال لاجون باقل مقدم وبالتقسيط بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدمات كتير فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|477,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063055
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