بدون فوائد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة فى العاصمة الادارية بدون اى فوائد قريب من حى السفارات وفندق الماسة ومطار العاصمة ومولات تجارية شقتك 170م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وبالتقسيط ع 8 سنين بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|521,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054878
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