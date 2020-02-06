بدون فوائد امتلك شقتك علي اجمل لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اجمل لاند سكيب وعيش وسط الطبيعة وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومحلات تجارية وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او سيب رقمك اوحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051876
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