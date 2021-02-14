بدون رسووووم مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر مرتبات تبداء من 3000ج ل3600ج تامينات اجتماعيه صحيه وطبيه تعين وتثبيت بالعقد مع الاتش ار سكن مجهز ومتعقم للمغتربين ومواصلات القبض بالفيزا كاااارد وتسليم سفيتي وينفورم الخاص بالعمل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: روان مسؤله التعيينات
التليفون: 01100922462

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العنوان: المنطقه الصناعيه التالته مجمع سي بي سي الصناعي البوابه التالته اول شركه ع اليمين- الصناعيه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/2/2021
رقم الإعلان: 2083949
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