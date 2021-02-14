بدون رسووووم مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر

(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج باحدي مصانع اكتوبر مرتبات تبداء من 3000ج ل3600ج تامينات اجتماعيه صحيه وطبيه تعين وتثبيت بالعقد مع الاتش ار سكن مجهز ومتعقم للمغتربين ومواصلات القبض بالفيزا كاااارد وتسليم سفيتي وينفورم الخاص بالعمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|روان مسؤله التعيينات
|التليفون:
|01100922462
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|العنوان:
|المنطقه الصناعيه التالته مجمع سي بي سي الصناعي البوابه التالته اول شركه ع اليمين- الصناعيه
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083949
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2,000 ريال