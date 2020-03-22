بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين

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تفاصيل الإعلان
بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين طبيعة العمل : تجميع وتقفيل تكييفات مميزات العمل : مرتبات تبدأ من 3200 جنيه تعيين وتثبيت وتأمين صحي وتأمين اجتماعي التعيين في نفس اليوم سكن معقم ومجهز للمغتربيين مواصلات داخلية شروط الوظيفة : حد ادني للسن 20 سنه حد اقصي للسن 38 سنه لا نقبل الطلبة شرط المؤهل يكون دبلوم صنايع للتواصل والتعيين 01100922460 01067460338
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مؤسسة عمال مصر
التليفون: 01100922460

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العنوان: - الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060535
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