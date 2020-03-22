بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين طبيعة العمل : تجميع وتقفيل تكييفات مميزات العمل : مرتبات تبدأ من 3200 جنيه تعيين وتثبيت وتأمين صحي وتأمين اجتماعي التعيين في نفس اليوم سكن معقم ومجهز للمغتربيين مواصلات داخلية شروط الوظيفة : حد ادني للسن 20 سنه حد اقصي للسن 38 سنه لا نقبل الطلبة شرط المؤهل يكون دبلوم صنايع للتواصل والتعيين 01100922460 01067460338