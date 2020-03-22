(فرصة عمل)
|بدون رسوم مطلوب للعمل في شركة تكييفات فنيين طبيعة العمل : تجميع وتقفيل تكييفات مميزات العمل : مرتبات تبدأ من 3200 جنيه تعيين وتثبيت وتأمين صحي وتأمين اجتماعي التعيين في نفس اليوم سكن معقم ومجهز للمغتربيين مواصلات داخلية شروط الوظيفة : حد ادني للسن 20 سنه حد اقصي للسن 38 سنه لا نقبل الطلبة شرط المؤهل يكون دبلوم صنايع للتواصل والتعيين 01100922460 01067460338
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مؤسسة عمال مصر
|التليفون:
|01100922460
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|العنوان:
|- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060535
اتصل
30 ريال
اتصل
30 ريال