بدورعلى الامان 24ساعة فى العاصمة الاداراية

(للبيع)
|دلوقتى تقدر تشترى شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند ارمونيا باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك185م( 3غرف +2حمام+ريسبشن +مطبخ +تراس )واستمتع بالمساحات خضراء والمناظر الطبيعية اللى بتحلم بيه اتصل الان واحجز معانا شقتك بافضل سعر للاستفسار 01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورهان
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|كمبوند ارمونيا- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062793
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